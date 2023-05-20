Он повторил обвинения в адрес Стокгольма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все еще не готов поддержать членство Швеции в НАТО.

В комментарии CNN он повторил обвинения в адрес Стокгольма о том, что в стране прячутся представители террористических организаций.

Эрдоган утверждает, что не может благосклонно относиться к заявке Швеции на членство, "пока Швеция продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно бродить по улицам Стокгольма".

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Вступление Швеции в НАТО - что нужно знать

В прошлом году, после вторжения РФ в Украину, соседствующие с агрессором Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

В конце июня лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу, начался процесс ратификации их заявок.

Их заявки были оперативно одобрены большинством членов альянса. Но Венгрия и Турция тормозили процесс, не накладывая вето на их заявки.

После длительных переговоров Турция заявила о готовности одобрить заявки и выдвинула ряд условий в сфере "борьбы с терроризмом". Также свои условия выдвинула Венгрия.

Финляндии удалось договориться с Анкарой и Будапештом. Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31 страной-членом Североатлантического Альянса.

Процесс вступления в Альянс Швеции все еще заморожен. В марте Будапешт обратился к шведскому руководству с заявлением о том, что Стокгольм должен перестать критиковать Венгрию. Швеция ответила, что ее позиция в отношении Венгрии не отличается от позиции Финляндии, чья заявка была одобрена, и никаких гарантий страна давать не будет.

Также по требованию Турции Швеция приняла новый закон о борьбе с терроризмом. Он вступит в силу 1 июня. После этого Анкара собирается оценить продвижение Швеции в выполнении выдвинутых ею условий.

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