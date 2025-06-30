Время обрезки зависит от вида розы.

Лето – это самое благодатное время для цветения роз, однако чтобы они радовали вас своими пышными и многочисленными цветами, необходимо знать, когда их правильно обрезать. При этом, обрезка в неправильное время – это самая большая ошибка, которую вы можете сделать в уходе за своими розами, пишет homesandgardens.com. Эксперт по садоводству Томас Раттер в статье для издания рассказал о том, когда обрезать различные сорта роз, чтобы максимально увеличить их потенциал цветения, и предостерег от самых распространенных ошибок.

Когда лучше всего обрезать розы?

Подавляющее большинство роз можно обрезать, когда они находятся в состоянии покоя в конце зимы, в идеале после последних заморозков.

Кустовые розы

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Обрезку кустовых роз можно проводить в конце декабря, январе или феврале в регионах с мягкими зимами. В регионах с холодными зимами обрезку следует отложить до начала весеннего роста. Это может быть любое время с февраля по начало апреля.

При этом хотя слишком поздняя обрезка кустовой розы может негативно повлиять на рост, слишком ранняя обрезка также опасна. Если вы обрежете розу слишком рано, новые побеги будутт особенно уязвимы для снега и мороза.

Если вы выращиваете повторно цветущие кустовые розы, то их можно слегка обрезать в течение всего лета.

Плетистые розы

Это выносливые растения, поэтому не бойтесь сильно их обрезать. Идеальное время для обрезки плетистых роз — с поздней осени до зимы, то есть немного раньше, чем вы обычно обрезаете кустовые розы. Ноябрь будет идеальным временем.

Если вы отложите обрезку роз на слишком позднее время, вы пожертвуете большим количеством времени для роста. "Однако, если вы все еще не обрезали плетистую розу к марту, все равно лучше сделать это, чем не делать этого полностью", — говорит эксперт по розам Дэвид Остин.

Вьющиеся розы

Сорта вьющихся роз, которые дают длинные и гибкие стебли в течение вегетационного периода, лучше всего обрезать летом. Их нужно обрезать сразу после цветения, так как затем они дадут новые побеги (этим летом) для цветения в следующем году.

Что делать, если вы забыли обрезать розу?

Если вы забыли обрезать кустовую розу, а весной уже слишком поздно, лучшее, что вы можете сделать, насладиться весенним цветением розы и обрезать ее после окончания цветения, обычно в начале лета. Если обрезка будет завершена достаточно рано летом, примерно в июне, у вашей розы будет достаточно времени, чтобы дать много новых побегов, которые могут затвердеть до зимы.

Плетистые розы не обрезают в летние месяцы, хотя при необходимости вы можете сделать легкую обрезку после цветения. Для любой значительной обрезки лучше отложить ее и подождать до осени.

Когда обрезать увядшие цветки?

Обрезать розы следует в любое время в течение всего вегетационного периода, чтобы стимулировать повторное цветение. Поступая так, вы не даете розе тратить энергию на производство плодов и семян, тем самым стимулируя ее к образованию большего количества цветов.

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