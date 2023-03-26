Анкара добивается от Стокгольма выполнения ряда требований перед вступлением в НАТО.

Турция "оставила открытыми двери" в НАТО для Швеции. Но Стокгольм должен показать свою решимость. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин в эфире турецкого телеканала NTV.

"Сейчас двери для Стокгольма не закрыты, но то, как будет продвигаться процесс, его темп и когда он завершится, зависит от шагов Швеции", - отметил Калин.

По его словам, сегодня шведские власти "искреннее и старательно" работают над устранением претензий, выдвинутых Турцией. При этом Анкара полагает, что у Стокгольма "недостаточно инструментов для принятия правовых мер" для решения проблемы безопасности Турции.

Видео дня

В частности Калин упомянул новый закон о борьбе с терроризмом, принятый Швецией по требованию Турции. Он вступит в силу 1 июня, и только после этого Анкара сможет оценить, как быстро Швеция движется в этом вопросе.

"Когда они завершат это примерно через два месяца, они смогут предпринять более решительные, конкретные и плодотворные шаги для решения наших проблем безопасности", - сказал представитель турецкого президента.

Почему Турция блокирует вступление Швеции в НАТО

В мае прошлого года Швеция и Финляндия, напуганные российским вторжением в Украину, решили отказаться от исторического нейтралитета и подали заявку на вступление в НАТО. Заявку должны одобрить все 30 действующих членов Альянса.

Неожиданно для всех Турция заявила, что не даст своего согласия на вступление этих двух стран в НАТО, поскольку те якобы укрывают у себя террористов. К числу таковых Анкара относит турецких диссидентов, в особенности из числа курдов.

После длительных переговоров Турция дала принципиальное согласие одобрить заявку Швеции и Финляндии, но выдвинула ряд условий в сфере "борьбы с терроризмом". В течение последних месяцев шведские и финские власти пытались выполнить эти требования в меру своих возможностей.

Вас также могут заинтересовать новости: