На острове Водников в Киеве во дворе одного из домов внезапно провалился грунт. Жители обвиняют компанию "Ковальская", которая уже несколько лет подряд проводит работы по добыче песка по руслу Днепра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свидетельства местных жителей.

По словам Людмилы Понеговой, во дворе дома которой и произошло ЧП, пропасть сначала появилась под ее крыльцом и быстро начала разрастаться - теперь под угрозой оказался сам фундамент дома.

По словам местных жителей, причина - в непрерывном намыве песка неподалеку, который осуществляет компания "Ковальская". Несмотря на многочисленные обращения в Минприроды, Госэкоинспекцию, полицию и правительственную горячую линию, работы не только не прекращаются - они продолжаются круглосуточно.

Реакция полиции и ГСЧС

Сегодня, 30 июня, на место инцидента жители вызвали полицию. Правоохранители прибыли, однако, по словам свидетелей, отказались открывать уголовное производство, якобы из-за отсутствия экспертного заключения о причинах провала.

Обращение также зафиксировала служба ГСЧС, впрочем официального комментария по ситуации пока не предоставила.

"Мы зафиксировали событие, полиция приехала, но сказала, что без заключения экспертов не могут возбудить дело. Они только выдали номер обращения. Водная полиция вообще отказалась, сказала, что это не их компетенция", - рассказала жительница Лидия, которая помогала фиксировать событие.

Не знают, как жить дальше в собственных домах

Людмила Понегова признается, что не знает, как дальше жить в собственном доме, ведь ей страшно за свою безопасность и безопасность дома.

"Я сегодня выхожу из дома, а у меня возле лестницы образовалась воронка. Глубокая, лопата заходит, и ее не видно. Она пошла под лестницу, и они у меня теперь держатся на честном слове. Глубина сантиметров 90, ширина метр двадцать. И оно расширяется. Я не знаю, что делать. Может, дальше под сам дом пойдет. Я боюсь. Мне плохо стало, когда я это увидела. А какая гарантия, что завтра не провалится еще глубже?" - отмечает Людмила.

Что известно о деятельности "Ковальской"

Деятельность компании "Ковальская" на Днепре уже неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов и общественных активистов - об этом ранее сообщали многочисленные медиа. Компанию обвиняли в разрушении береговой линии, загрязнении воды и нарушении природоохранного режима, в частности в период нереста рыбы.

Сегодняшний инцидент - не первый подтвержденный случай сдвига грунтов вблизи жилых зданий. Местные жители считают это прямым следствием масштабной добычи песка в пределах острова.

Напомним, издание РБК-Украина сообщало, что примерно год назад был инициирован процесс по лишению компании из группы "Ковальская" права на добычу песка в Киеве.

В рамках этого процесса заместитель генпрокурора подал иск в КОАС, в котором просит признать противоправными ряд действий и решений Госгеонедр и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, а также отменить спецразрешение №6346, выданное ООО "Сенд Контракт" на разработку месторождения "Осокоры". Впрочем, решение по делу до сих пор не принято.

Добавим, что РБК-Украина также обратилось за комментарием к главе Киевской городской военной администрации, однако на момент публикации реакции на ЧП не было.

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