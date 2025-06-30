Гривня имеет потенциал к дальнейшему укреплению при условии сохранения низкого спроса на валюту.

На следующей неделе курс доллара, вероятно, останется стабильным, с возможными колебаниями в пределах 20-30 копеек.

Как рассказала директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в переданном УНИАН комментарии, гривня имеет потенциал к дальнейшему укреплению при условии сохранения низкого спроса на наличную валюту.

"В то же время начало месяца – это период выплат, налогов и закупок, поэтому спрос на валюту со стороны бизнеса может временно вырасти и немного повлиять на курс", – говорит эксперт.

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По ее словам, на прошлой неделе валютный рынок в Украине оставался стабильным. Доллар постепенно дешевел, а гривня – укреплялась. Основная причина – низкий спрос на валюту.

Только в пятницу курс немного вырос, а до того преобладала тенденция к снижению. В понедельник все было спокойно, во вторник доллар заметно подешевел – с 41,90 до 41,72 грн/долл. В пятницу же доллар несколько подрос – до 41,85 грн/долл.

"Прошедшая неделя в целом прошла под знаком укрепления гривни. Исключением стал лишь вторник, когда официальный курс доллара немного вырос. Ослабление давления на гривню стало возможным благодаря поступлению внешней финансовой помощи – траншей от ЕС и МВФ, которые поддержали золотовалютные резервы страны", – пояснила Золотько.

Она также отметила, что Нацбанк активно поддерживал гривню, чтобы не допустить резких колебаний курса. Именно благодаря его валютным интервенциям наличный рынок оставался стабильным – доллар постепенно дешевел в середине недели без резких скачков. Регулятор держит ситуацию под контролем и не позволяет курсу выходить за пределы прогнозируемого диапазона, даже если на гривню растет давление.

Курс валют – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро продолжает бить рекорды. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,99 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку.

Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник, 30 июня, с курсом 48,78 грн.

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