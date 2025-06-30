Вместо российской нефти польские нефтепереработчики получают сырье, в частности, из Саудовской Аравии, Северной и Южной Америки.

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет покупать российскую нефть для своего чешского НПЗ после 30 июня, сообщает Reuters.

В заявлении компании отмечается, что контракт с "Роснефтью" на поставку российской нефти на нефтеперерабатывающий завод Литвинова в Чехии был последним, который связывал Orlen с российской нефтью.

"Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти", - отметил гендиректор компании Orlen Иренеуш Фафара на пресс-конференции.

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Глава компании добавил, что вместо российской нефти поставляется сырье, в частности, из Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки и Африки.

Отказ Чехии от российской нефти

В апреле Чехия заявила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL. Это позволит прокачивать до 8 миллионов тонн нефти, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.

В конце прошлого года чешский трубопроводный оператор MERO завершил модернизацию Трансальпийского нефтепровода (TAL), который транспортирует нефть из танкеров в итальянском порту Триест в Германию, где она "вливается" в нефтепровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (IKL) в Чехию.

Отказ ЕС от российских нефти и газа - последние новости

18 июня Европейская комиссия представила план полного прекращения импорта российской нефти и газа. В документе, среди прочего, отмечается, что страны, которые все еще импортируют российскую нефть (Венгрия и Словакия), должны будут подготовить планы диверсификации, чтобы постепенно отказаться от российского "черного золота" до конца 2027 года.

Евросоюз также длительное время обсуждает план полного запрета импорта российского газа. Венгрия и Словакия выступают против такого запрета. Вместе с тем, еврочиновники нашли обходной маневр на случай потенциального вето.

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