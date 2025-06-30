С начала года Украина получила около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ.

Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ", – написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных средств России, которые нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства.

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"Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем", – добавил глава правительства.

Международная помощь Украине

13 июня Украина получила от Европейского Союза еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это стало пятым траншем макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA.

В начале июня Украина и Японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда отмечал, что средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации, а направят их на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.

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