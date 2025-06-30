В нескольких областях пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 1 июля, в Украине ожидается свежая летняя погода. Столбики термометров покажут +20°...+24° в большинстве областей, а на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до +25°...+27°. Местами на левобережье пройдут небольшие кратковременные дожди. А уже со 2 июля температура в украине начнет повышаться.Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°, возможен небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Тернополе 1 июля ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, ясно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, небольшой дождь.

В Одессе 1 июля - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +20°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

1 июля - праздник, приметы

1 июля - Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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