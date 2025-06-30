Июль в Киеве начнется со свежей летней погоды, а уже в середине недели жителей столицы ждет 30-градусная жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +13°, а днем прогнозируется около +20°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер останется 7-12 м/с. Атмосферное давление начнет медленно повышаться, 742-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 1 июля
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +22°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Тернополе 1 июля ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, ясно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, небольшой дождь.
В Одессе 1 июля - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +25°.
В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +20°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +22°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.