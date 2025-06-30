Он ответил не последние заявления Пескова.

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал последние заявления Москвы о мирных переговорах оруэлловскими (сравнение с манипуляциями в известном романе Джорджа Оруэлла "1984").

В микроблоге X Келлог опубликовал ответ на слова пресс-секретаря кремлевского правителя Дмитрия Пескова о том, что темпы переговоров зависят от украинской позиции и эффективности американского посредничества. По словам посланника, обвинения США и Украины в торможении этого процесса являются безосновательными:

"Президент Трамп был последовательным и непоколебимым в достижении прогресса для прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью прекращения войны. Россия не может продолжать тянуть время, бомбардируя гражданские объекты в Украине".

Переговоры между Россией и Украиной

Как известно, последний раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 2 июня в Стамбуле при посредничестве Турции.

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Стороны договорились об обменах военнопленными и телами погибших - несколько таких обменов уже состоялись. Домой вернулись украинские защитники, которые долгое время находились в неволе.

Согласно российскому "меморандуму" о шагах по прекращению огня, Украина должна признать аннексию Крыма, отказаться от четырех своих областей, забыть о вступлении в НАТО, прекратить мобилизацию и получение помощи от западных союзников и прочее.

Киев настаивает на немедленном 30-дневном прекращении огня без предварительных условий, как это ранее предложили Соединенные Штаты Америки.

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