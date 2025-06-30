Справиться смогут лишь самые внимательные читатели.

Головоломки с оптическими иллюзиями – это хитроумные задачи, которые разработаны так, чтобы бросить вызов нашему мозгу и глазам. Часто бывает так, что с первого взгляда трудно понять, где найти тот или иной объект или слово.

Регулярное решение таких задач не только улучшает навыки наблюдательности, но и тренирует память, внимательность к деталям, логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов и одновременно тренировку для вашего мозга.

Ниже вы увидите изображение с набором букв, расположенных в произвольном порядке. Эта оптическая иллюзия заставит вас почесать затылок в поисках ответа, ведь где-то в том хаосе мы спрятали слово "орел". Вам надо его найти.

Видео дня

Эта головоломка также проверит ваши навыки управления собственным временем. На поиск ответа у вас будет всего 6 секунд, поэтому советуем не медлить.

Готовы? Время пошло! Но сначала маленькая подсказка: слово мы спрятали не по горизонтали или по диагонали, а по вертикали.

Что ж, 6 секунд на поиск слова "орел" исчерпаны. Вам удалось его заметить среди десятков букв?

Помните, как мы говорили, что справиться смогут только самые внимательные?! Если вы обратили внимание на нашу подсказку, это задание не должно было быть для вас сверхсложным. Поэтому, если вы справились за отведенное время, от вас действительно трудно что-то скрыть.

Ответ:

Другие головоломки на УНИАН

Для тех, кому понравилось это задание и хочется больше похожих вызовов, предлагаем интересную головоломку на поиск спрятанного слова. Попробуйте увидеть слово "лимон" на картинке всего за 9 секунд.

Или можете проверить собственные способности в задании, где надо найти банан среди птиц. Справиться необходимо за 6 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: