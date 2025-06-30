На объекте могли возобновить погрузку грузов.

В конце июня подсанкционный российский проект "Арктик СПГ-2" увеличил добычу природного газа до рекордного уровня.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источник, 28 и 29 июня суточное производство на заводе ПАО "Новатэк" в среднем достигало 14 миллионов кубометров. Хотя рост добычи не всегда свидетельствует об увеличении объемов производства сжиженного газа, ранее предприятие наращивало выпуск СПГ, когда имело возможность осуществлять отгрузки.

В течение большей части июня суточная добыча газа на "Арктик СПГ-2" в среднем составляла 8,9 миллиона кубометров - по сравнению с 9,4 миллиона кубометров в день в предыдущем месяце.

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Агентство отмечает, что этот объект играет ключевую роль в планах России утроить производство сжиженного природного газа до 2030 года. Хотя эти амбиции были существенно ограничены международными санкциями после вторжения в Украину, недавнее прибытие танкера, который загрузил партию СПГ, может свидетельствовать о попытках Москвы найти пути обхода ограничений.

Что известно об Арктик СПГ-2

Один из ключевых энергетических проектов России расположен на Гыданском полуострове за Полярным кругом. Общая проектная мощность составляет 19,8 млн тонн СПГ и до 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год.

Установки возведены на бетонных гравитационных платформах, расположенных в море. Общая стоимость проекта оценивается в более чем 21 млрд долларов. Контрольный пакет (60%) принадлежит российской компании "Новатэк".

После полномасштабного вторжения России в Украину проект "Арктик СПГ-2" попал под международные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Великобритании.

Ограничения затронули не только сам завод, но и цепи поставок, логистику и судостроительную отрасль. В частности, заблокированы поставки оборудования, иностранное финансирование, страхование и обслуживание флота.

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