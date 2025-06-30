Также принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования".

Городской голова Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который праздновал День рождения тогда, когда в столице был объявлен День траура. Об этом мэр сообщил в Telegram.

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Но, хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же как и покрывать никого не буду", - отметил он.

Также Кличко проинформировал, что принял решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования".

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По его словам, к расследованию будут приобщены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета.

"По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение. На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - добавил мэр.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время Дня траура по погибшим в результате российского удара, который был нанесен 24 апреля, Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время.

В частности, 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.

Согласно расследованию, которое провел Informer, корпоратив был проведен на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала". Он расположен на берегу Киевского моря.

10 июня депутаты Киевсовета выразили недоверие Николаю Поворознику. Решение поддержали на сегодняшнем заседании Киевсовета 74 из 95 зарегистрированных в сессионном зале депутаты.

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