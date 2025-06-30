В Тегеране недовольны позицией украинской стороны.

Министерство иностранных дел Ирана вручило временно поверенному в делах Украины в Тегеране Кириллу Позднякову официальную ноту протеста.

Как сообщает агентство ISNA, украинского дипломата вызвали из-за "неуместных заявлений некоторых официальных лиц относительно агрессии сионистского режима и США против Ирана". Во время встречи его предупредили о последствиях "повторения этих враждебных и провокационных заявлений украинского режима":

"Поддерживая военную агрессию сионистского режима, украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций и четырех Женевских конвенций, а также подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что влечет за собой международную ответственность правительства Украины".

Позиция Украины по войне на Ближнем Востоке

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты Америки вступили в войну на стороне Израиля, атаковав иранские ядерные объекты с бомбардировщиков B-2.

Видео дня

Украинская сторона заявила, что к вступлению Соединенных Штатов Америки в войну между Ираном и Израилем привела именно политика Тегерана, направленная на подрыв международной безопасности.

Согласно официальной позиции страны, прекращение иранской ядерной программы станет лишь положительным шагом для Ближнего Востока и всего мира.

Кроме того, Киев напомнил, что Иран предоставляет Российской Федерации военную помощь, которую та применяет для ведения агрессивной войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: