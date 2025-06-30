Указ Трампа также пересматривает определение Сирии как государства-спонсора терроризма.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в соцсети Х.

"Указ отменяет санкции против Сирии, сохраняя санкции против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и ее филиалов, а также иранских марионеток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот указ Трамп подписал с целью поддержки Сирии "на пути к стабильности и миру".

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"Ослабление санкций является вотумом доверия лидеру Сирии Ахмеду аль-Шараа, чье исламистское движение возглавило наступление повстанцев в прошлом году, которое свергло диктатора Башара аль-Асада и положило конец более чем 50-летнему династическому правлению его семьи в арабском государстве", – пишет издание Financial Times.

Указ Трампа также пересматривает определение Сирии как государства-спонсора терроризма, добавляют журналисты.

"Сегодняшние действия положат конец изоляции страны от международной финансовой системы, создавая основу для глобальной торговли и стимулируя инвестиции от ее соседей в регионе, а также от Соединенных Штатов", -–говорит исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Министерства финансов США Брэд Смит.

Ослабление санкций также соответствует более широким целям администрации Трампа на Ближнем Востоке. Американские чиновники надеются, что Сирия со временем сможет присоединиться к Соглашениям Авраама с Израилем, добавляет издание.

В свою очередь, правительство Сирии надеется, что ослабление санкций будет способствовать восстановлению страны за счет притока иностранных инвестиций и торговли.

Смена власти в Сирии

В конце 2024 года в результате восстания в Сирии был свергнут режим диктатора Башара Асада. Он бежал в Россию, о чем сообщали СМИ.

Впоследствии новая администрация Сирии разорвала контракт с российской компанией на управление и эксплуатацию порта Тартус. Также там требуют от России компенсации за разрушения, которые за время многолетней войны вызвали российские бомбардировки.

В мае The Times сообщало, что Сирия предложила Трампу предоставление доступа американским компаниям к сирийским минеральным ресурсам, по образцу соглашения, которое было ранее реализовано в Украине.

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