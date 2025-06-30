Православный праздник сегодня в народе прозвали летние Кузьминки - в разгаре был сенокос, но трудиться полагалось не всем.

1 июля по новому православному календарю чтят память святых целителей и чудотворцев Космы и Дамиана. В народе день знают как Кузьма и Демьян, а еще - летние Кузьминки. В материале рассказываем, какие традиции и обычаи связаны с этим днем, народные приметы на 1 июля, а также какой праздник сегодня церковный отмечают сегодня по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

1 июля (а по старому стилю - 14 июля) православные чтят память святых чудотворцев Космы и Дамиана.

Это были два брата, которые жили в Риме в III веке. Они рано остались без отца, а мама их воспитала в христианской вере. Во взрослом возрасте оба, и Косма, и Дамиан стали врачами, а от Бога получили дар чудесного исцеления. Братья бесплатно лечили людей, взамен лишь просили уверовать в Христа. За такое бескорыстие Косму и Дамиана прозвали бессребрениками.

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Во время гонений на христиан за братьями тоже начали охоту. Поначалу Косме и Дамиану удалось скрыться, но вместо них схватили невиновных людей. Братья не хотели допустить, чтобы те пострадали и выдали себя. Их заставляли отречься от веры, но безуспешно. Вскоре император тяжело заболел, и тогда Косма с Дамианом исцелили его. После этого правитель и очевидцы чуда исцеления уверовали в Христа, а братьев освободили.

Увы, они не смогли продолжать свою миссию служения людям: их бывший наставник, который позавидовал славе братьев, заманил их в горы и там убил.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мученика Потита;

преподобного Петра, патрикия;

перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского;

преподобного Никодима Святогорца.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 1 июля по юлианскому календарю вспоминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

О чем просят у святых, что можно и чего нельзя делать сегодня

Бессребреников Косму и Дамиана почитают как покровителей тех, кто помогает другим бескорыстно. К святым обращаются в молитвах с просьбами исцелить от болезней, как телесных, так и душевных.

В народе этот день называют Кузьма и Демьян или летние Кузьминки. В это время обычно в самом разгаре сенокос. У огородников - свои хлопоты: нужно успеть все прополоть, собрать первые корнеплоды. Также на Кузьминки собирают малину и крыжовник, из которых варят варенье, консервируют компоты, а листья малины еще и сушат - на чай зимой. Считается, что варенье, приготовленное в этот день, получается особенно вкусное и полезное.

Также летние Кузьминки считаются женским праздником - в старину женщины устраивали посиделки и звали в гости родственниц и соседок. Существует поверье: если на Кузьминки совершить хотя бы одно доброе дело, то вскоре в жизнь придет счастье.

Церковь в этот день, как и в любой другой, напоминает, что нельзя ругаться, сплетничать, завидовать и отказывать в помощи тем, кто просит о ней. Не одобряет лень, жадность, уныние.

По народным приметам сегодня не стоит жаловаться на судьбу и делать большие покупки - они не принесут радости. Считается, что женщинам 1 июля лучше отложить все домашние дела и позволить себе отдохнуть - иначе весь следующий год будут работать без передышки.

Приметы 1 июля - какой будет погода и когда придет осень

За приметами этого дня наблюдают, чтобы определить погоду в ближайшее время, а также каким будет следующий сезон:

паук спускается по паутине вниз - будет тепло;

луна красного цвета - к сильному ветру;

звезды яркие и мерцают - сулят грозы и дожди;

сороки раскричались - к продолжительной жаре.

Наблюдают за листвой на деревьях: если пожелтела, то осень будет ранней.

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