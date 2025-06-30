Премьера фильма запланирована на 20 марта 2026 года.

Кинокомпания Amazon MGM Studios показала первый трейлер научно-фантастического фильма "Проект "Аве Мария" (Project Hail Mary), главную роль в котором исполнил Райан Гослинг ("Драйв", "Ла-Ла Ленд, "Бегущий по лезвию 2049, "Барби", "Каскадер").

Сюжет ленты разворачивается в недалеком будущем, когда человечество оказалось перед лицом надвигающейся глобальной катастрофы. Группа ученых и инженеров работает над проектом "Аве Мария" – инновационной программой, которая должна спасти мир от уничтожения. Со временем астронавт Райланд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни своей миссии. Он постепенно приходит к выводу, что он единственный выживший из команды, отправленной в отдаленную солнечную систему. В поисках ответов Грейс должен положиться на свой огромный массив научных знаний, чистую изобретательность и человеческую волю – но ему, возможно, не придется делать это в одиночку.

Партнершей Гослинга по съемочной площадке стала немецкая актриса Сандра Хюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман").

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Снял ленту режиссерский дуэт Фила Лорда и Криса Миллера, наиболее известных по двум частям комедийной франшизы "Мачо и ботан".

В основу фильма лег одноименный роман 2021 года от американского писателя Энди Вейра, который также написал "Марсианина".

Премьера фильма запланирована на 20 марта 2026 года.

Отметим, это уже не первый фильм с участием Райана Гослинга о космических путешествиях – в 2018 году на экраны вышла биографическая драма "Первый человек", в котором актер сыграл американского астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Луны.

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