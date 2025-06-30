Курс гривни к евро установлен на уровне 48,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро продолжает бить рекорды. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,99 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку. Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник, 30 июня, с курсом 48,78 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 49,02/49,04 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 июня подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,38 гривни за доллар.

При этом курс евро к гривне вырос на 20 копеек и составляет 49,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,55 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 30 июня вырос на 15 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составляет 49,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: