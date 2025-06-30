По словам дипломата, за последние два года динамика остается более-менее стабильной.

Сейчас в Польше официально находится 998 тысяч зарегистрированных украинских беженцев, согласно данным агентства страхования ZUS. Ранее эта цифра составляла 930 тысяч человек, такая динамика наблюдается в течение последнего года. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Главкому".

"Пограничный контроль показывает, что, в принципе, за последние два года динамика остается более-менее стабильной в ту и другую сторону. Практически те же самые люди едут туда и обратно. Просто существует ограничение для тех, кто получал статус беженца: они не выезжают какое-то время из Польши, пока не оформлены все документы", - объяснил дипломат.

Также он рассказал, какая сейчас ситуация с постановкой на воинский учет для тех, кто выехал. По его словам, острота проблемы по этому вопросу, которая была еще год назад, уже снята.

Видео дня

"В основном на воинский учет становятся через "Резерв+". Те, кто хочет получить, например, паспорт, не могут по-другому. Далее - через консульство, где надо показать регистрацию в Резерв+, или в паспортный сервис ГП "Документ", который отнесен к сфере управления Государственной миграционной службы Украины (ГМС). Но даже если лицо не состоит на воинском учете, то его обязательно поставят на этот учет при оформлении документов. То есть таким путем был решен вопрос воинского учета", - заверил Боднар.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал УНИАН, Швейцария хочет резко ограничить количество украинских беженцев. В частности швейцарские депутаты аргументируют это тем, что большая часть украинской территории не затронута боевыми действиями и может считаться стабильной.

В то же время журналисты NZZ отмечают, что определить "безопасные" регионы Украины швейцарским чиновникам будет сложно, поскольку Россия наносит ракетные и беспилотные удары по всей украинской территории.

В свою очередь демограф Элла Либанова объяснила, кто из украинских беженцев не вернется домой после войны. По ее словам, речь идет о тех людях, которые выехали из Украины полной семьей, имеют хронически больных членов семьи или уже обосновались в других странах.

"Уровень жизни там был есть и долго будет выше, чем в Украине. Ну скажем, если речь идет о Германии, Австрии, Голландии, Дании - там он выше, качество жизни лучше. А здесь мы ничего сделать не можем", - подчеркнула Либанова.

Вас также могут заинтересовать новости: