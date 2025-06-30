Таким экраном в свое время оснащался iPhone 4 и 4S.

Duoqin, дочерная компания Xiaomi, установила новый рекорд. Бренд выпустил самый компактный смартфон 2025 года. Отличительной особенностью модели Qin K25 стал 3,5 дюймовый IPS-экран с разрешением 960 × 640 пикселей – такой же, как у iPhone 4 и 4S.

Также смартфон выделяется несимметричным дизайном – один из углов вытянут и напоминает кошачье ухо. На выбор есть три расцветки корпуса, включая розовую.

Что касается "начинки", то в Qin K25 уместили все, что смогли, с учетом его компактности и стоимости: процессор MediaTek Helio G81, 4ГБ+64 ГБ памяти, основная камера 8 Мп, селфи 2 Мп. Емкость аккумулятора – 2150 мАч, поддерживается проводная зарядка 10 Вт. Весит телефон 94 г.

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Смартфон рассчитан для детей: предусмотрены функции родительского контроля, однако при желании их можно полностью отключить. В Китае смартфон продается за 799 юаней (~4500 грн). На AliExpress и других маркетплейсах он еще не появился, но это вопрос времени.

Смартфоны постепенно увеличиваются в размерах, и сейчас мы находимся на этапе, когда миниатюрными считаются устройства с экраном 6-6,3 дюйма. Причем в последнее время популярность таких смартфонов растет. УНИАН делился подборкой лучших компактных смартфонов лета 2025 года.

Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи Android в 2025 году. В списке Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra и другие модели.

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