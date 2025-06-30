Инцидент произошел на съемках сериала "Дворняжка Ляля".

Выдающаяся народная артистка Украины Ада Роговцева однажды "вывела из равновесия" российскую актрису-путинистку Оксану Сташенко настолько, что та не может отойти уже более 10 лет.

В недавнем интервью "Аргументам и фактам" россиянка вспомнила, как в 2014 году на съемках сериала "Дворняжка Ляля" ее возмутило патриотическое приветствие Роговцевой:

"Спускаясь по лестнице павильона, я услышала, как актриса поприветствовала группу словами "Слава Украине!", на что вся украинская команда ответила: "Героям Слава!".

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Сташенко заявила, что это шло вразрез с негласным правилом студии - не высказываться на политические темы. Уже тогда она воспринимала Роговцеву как личность с ярко выраженной гражданской позицией.

"Я сообщила об инциденте украинскому продюсеру, однако никакой реакции не последовало - Роговцеву не отстранили от съемок и не наказали", - пожаловалась россиянка.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Ада Роговцева не раз открыто осуждала российских артистов, которые поддерживают путинский режим и не выступают против полномасштабной войну РФ против Украины.

В частности, она называла российского режиссера Никиту Михалкова и других путинистов, которые также продались Кремлю, "уродами".

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