Производитель уже кодифицировал эту разработку по стандартам НАТО.

Украинский оборонный кластер Brave1 разработал первые антидроновые патроны со специальной боевой частью внутри, что значительно повышает шансы уничтожить движущиеся цели, в частности FPV-дрон или Mavic.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, антидроновые патроны имеют вид обычных патронов наиболее распространенного калибра, которыми можно снарядить автомат.

Однако благодаря использованию специальной боевой части они помогают значительно увеличить шансы поразить FPV-дрон или Mavic до того, как он успеет атаковать.

"Производитель уже кодифицировал эту разработку по стандартам НАТО. И наша общая цель – чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", – добавил Федоров.

Украинские военные технологии

12 июня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ударно-разведывательный беспилотный комплекс Bulava от компании DeViro начал выполнять боевые задачи и превзошел российский "Ланцет".

В мае стало известно, что Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, которая доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров. Такие дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры.

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