В Германии также надеются, что во втором полугодии 2025 года будет открыт первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Путь Украины к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО) является необратимым. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сказал в Киеве в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Действительно, на саммите НАТО во время встречи министров иностранных я подчеркнул то, что Украина находится на бесповоротном пути в НАТО, и Германия подтверждает это решение", – заявил Вадефуль.

Также, по его словам, это касается стремлений Украины по приближению к Европейскому Союзу.

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"Надеемся, что за время председательства Дании [во втором полугодии 2025 года] может быть открыт первый переговорный кластер [о вступлении в ЕС]", – сказал министр.

Он добавил, что Германия настроена оптимистично.

"Иногда надежды кажутся маленькими. Так, как это было во время воссоединения Германии. Но уже сколько лет как Германия едина. Моя семья проживала в ГДР и не верила в то, что может произойти даже за неделю до того, как Германия воссоединилась. То есть, если мы защищаем свободу, то многое возможно", – подчеркнул Вадефуль.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил министра за сигнал, "которого очень давно, а может даже никогда, так не было слышно от немецкой стороны".

"Во время саммита НАТО, во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО и министра Украины, немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах всей Европы. Мы очень рады соответствующим сигналам поддержки", – отметил Зеленский.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге отражено, что Россия является "долгосрочной угрозой" для Альянса. Однако в нем нет упоминания о будущем членстве Украины в блоке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что что путь Украины к вступлению в Альянс остается "необратимым".

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре в конце сентября 2022 года.

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