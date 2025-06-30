О какой стадии разработки идет речь, и было ли это оружие уже развернуто китайскими военными, пока неизвестно.

Китай, как утверждается на государственном телевидении страны, создал оружие, способное выводить из строя объекты энергетики. Речь идет о графитовой бомбе, которая якобы может вызвать "полную потерю электроэнергии" в районе, на который направлена атака, рассказывает South China Morning Post.

На одном из каналов социальных сетей, который ведет CCTV, появилась видео-анимация, на которой продемонстрировано, как бомба запускается с наземного транспортного средства и выбрасывает 90 боеприпасов в форме цилиндров.

Эти цилиндры отскакивают после удара о поверхность, а затем взрываются в воздухе, рассеивая мелкие химически обработанные углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания высоковольтной энергетической инфраструктуры.

Видео дня

Государственное телевидение Китая, ссылаясь на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), отмечает, что это оружие предназначено для вывода из строя систем командования и управления противника, вызывая масштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 000 квадратных метров.

Телеканал не предоставил никаких деталей о назначении оружия или его статусе, назвав его "таинственным типом ракеты отечественного производства". О какой стадии разработки идет речь, и было ли это оружие уже развернуто китайскими военными, пока неизвестно.

"Хотя CCTV не идентифицировала оружие как графитовую бомбу, его характеристики очень близки к известным графитовым боеприпасам. Согласно видео, она имеет радиус действия 290 км и боеголовку весом 490 кг, что делает ее пригодной для атак на военные подстанции и другие объекты электрической инфраструктуры. В комментариях, размещенных под видео, быстро появились предположения о потенциальном использовании этого оружия против инфраструктуры энергоснабжения Тайваня", – добавляют авторы материала.

Китайские военные разработки

Издание Washington Times сообщало, что Китай развивает программу по разработке гиперзвуковых баллистических ракет, что вызывает беспокойство у американских военных экспертов.

Отмечалось, что Пекин годами "копировал домашнее задание" Америки, что позволило КНР вырваться вперед в этой сфере. Китай определил гиперзвук как ключевую отрасль для инвестиций, утверждает генеральный директор Института прикладных исследований Пердью Марк Льюис.

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