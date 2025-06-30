По словам комбата, украинцам не стоит боятся мобилизации.

Негативная репутация у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возникает из-за того, что люди боятся мобилизации. Более того, такие настроения среди населения усиливают различные фейки. Такое мнение высказал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", майор ВСУ Евгений Карась в интервью "Фокусу".

"Это, прежде всего, следствие страха и пропаганды. Люди боятся мобилизации, потому что их напугали различными видео и историями - эта истерика только усиливается "мейнстримом" и распространением фейков", - сказал он.

Карась отметил, что многие мобилизованные - это нормальные люди, которые идут защищать страну. Он подчеркнул, что и они испытывают страх, но знают, для чего это делают.

Видео дня

Кроме того, комбат считает, что можно помочь людям, которые боятся мобилизации.

"Если человеку страшно, он может договориться, чтобы его взяли на должность, которая ему подходит. Не все подразделения - это окопы и штурмовые операции. Есть штабные должности, аналитика, логистика, техническая поддержка - работы много, и она нужна", - заверил он.

Карась привел в пример офицеров связи, которые работают в тылу, на командных пунктах. Также он напомнил, что есть люди, которые занимаются финансами, топливом и делопроизводством.

"Многие из мобилизованных остаются в тех подразделениях, которые им нравятся - например, штурмовые, десантные, а некоторые даже переходят к дронам, хотя и хотели оставаться в штурме", - рассказал комбат.

Также Карась поделился, какие самые частые ошибки или недоразумения возникают у мобилизованных. Он заявил, что в конце концов многие из них приспосабливаются и находят свою роль:

"Люди часто думают, что все будут в окопах и в опасности, но это не так. Многие не понимают, что в армии есть тысячи должностей, где можно работать без непосредственного участия в боях. Иногда мобилизованные офицеры или специалисты не знают, куда попали, и думают, что не нужны, но потом приспосабливаются и находят свою роль".

Комбат посоветовал украинцам, которые еще не вступили в ряды армии, "не накручивать себя". Он отметил, что можно договориться с частью о подходящей должности.

"Армия - огромная машина, где много разных функций и задач. Можно работать и в штабах, и в тылу, и в технической поддержке. Главное - не бояться и не слушать пропаганду. Если ты пришел с желанием быть полезным, найдешь свое место", - резюмировал Карась.

В каких областях антирекорды по штрафам от ТЦК

Ранее данные OpenDataBot показали, что с апреля по июнь 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вынесли более 11 тысяч штрафов. Антирекорд зафиксирован в Черниговской области. В этом регионе один человек получил сразу восемь производств за два месяца.

Кроме того, в Киеве было открыто 3 835 дел за нарушение правил воинского учета. Всего в девяти регионах Украины количество дел превысило тысячу.

Вас также могут заинтересовать новости: