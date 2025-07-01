В Вашингтоне защищают решение, на котором сами настаивали.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на российский "прогноз" о том, что масштабное увеличение расходов на оборону может привести к развалу Североатлантического альянса.

Во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс заявила, что Российская Федерация обеспокоена таким шагом, однако речь идет о возвращении НАТО к своим истокам - роли сдерживающей силы:

"Прогресс в их обязательствах по обеспечению обороны впечатляет, и, разумеется, мы полностью поддерживаем НАТО - их роль крайне важна для безопасной и стабильной Европы. И в этом суть - быть сдерживающим фактором. Такие расходы на оборону помогают достичь этой цели. И, конечно, все это не произошло бы без настойчивости и требований президента Трампа, поэтому мы рады таким изменениям".

НАТО увеличивает расходы на оборону

Как известно, после возвращения в Белый дом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настаивал на том, что Европе больше не стоит полагаться на США в вопросе обороны.

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Новый американский лидер призвал страны Североатлантического Альянса увеличить свои расходы на оборону. Это, а также слухи о возможном сокращении присутствия войск США в Европе, вызвало серьезную обеспокоенность у партнеров.

На нынешнем саммите НАТО, который проходил в Нидерландах, страны-члены приняли решение тратить на оборону 5% ВВП. Избежать этого удастся только Испании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова польского главы МИД Радослава Сикорского о том, что гонка вооружений может привести к краху режима Путина, заявил следующее:

"Наверное, он предполагает, если он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

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