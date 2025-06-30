Он отметил, что враг хочет завоевать полное доминирование в воздухе.

В 2025 году война, которую Россия ведет против Украины, не закончится. Страна-агрессор наращивает свои мощности в области нападения.

Такое заявление в интервью УНИАН сделал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко, комментируя публикацию CNN о том, что война в Украине, вероятно, продолжится и в 2026 году.

"Россия поставила себе цель выигрывать не только сушу, потому что сушу они выигрывают достаточно медленно, действительно, – тут CNN правы. Но они хотят отвоевать себе воздух. То есть полностью подавить средствами типа дронов и ракет. Они собираются производить едва ли не тысячами в сутки свои "Шахеды", увеличить технические возможности – скорость, вес боевой части и другие технические параметры", – пояснил он.

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По словам военного, Москва имеет план по развитию своей дроновой отрасли на годы. Прежде всего враг хочет завоевать полное доминирование в воздухе.

"То есть с воздуха уничтожить Украину, сделать эту территорию невозможной для жизни. Заставить нас или сдаться, или откатывать куда-то там на запад. Вот их цель, и они к ней планомерно идут. Поэтому я не думаю, что что-то будет останавливаться, пока у них для этого будут ресурсы", – констатировал Игорь Луценко.

Война в Украине: важные новости

FT выпустило материал, в котором утверждает, что в Европе не верят в то, что российский диктатор Путин согласится на прекращение огня в Украине. Кроме того, правитель РФ нацелился на Одессу, чтобы лишить Украину доступа к своему главному порту.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины на Сумщине начали вытеснять противника. В частности, был освобожден населенный пункт Андреевка.

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