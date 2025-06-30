Это может быть образ, предмет, фраза или животное.

Лето 2025 года принесет каждому знаку свой особый знак-сигнал. Это может быть образ, предмет, фраза или животное - все, что привлечет ваше внимание в нужный момент. Такие символы приходят, когда вы особенно нуждаетесь в подтверждении, совете или внутреннем развороте, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Видите розовые цветы или букеты - значит, время для любви, вдохновения и новых чувств. Это может быть роман или крепкая дружба, а число 8 напомнит о том, что все только начинается.

Телец

Цветочные мандалы и сакральная геометрия будут подтверждением: вы на нужном пути. Не спешите, все развивается как надо, даже если вы этого пока не видите.

Близнецы

Черные книги с глазами или крыльями на обложке станут вашим символом силы знания. Через них может прийти важное озарение - не игнорируйте импульс открыть нужную страницу.

Рак

Белки напоминают: заботьтесь о своих ресурсах. Лето - не только для удовольствий, но и для разумных накоплений. Даже простая белка может стать важным предупреждением.

Лев

Фразы "я тебя люблю" и знак бесконечности - это про вас. Лето обещает море любви, как от других, так и от себя. Не закрывайтесь от этого.

Дева

Стрекозы - знак быть настороже. Кто-то может хитрить рядом. Доверьтесь интуиции и обратите внимание на перемены в отношениях - особенно в период ретро-Меркурия.

Весы

Терьеры, которые будут "попадаться на глаза", намекают: проявите упрямство и не сдавайтесь. Упорство приведёт вас к нужной цели, даже если вы в это пока не верите.

Скорпион

Полумесяц и кемпинг - сигналы к уединению. Природа и тишина помогут услышать себя и восстановить силы. Не игнорируйте желание уйти вглубь.

Стрелец

Одинокий волк и вой - напоминание: путь в одиночку сейчас полезен. Лето - время, чтобы переосмыслить, кто вы, и чего хотите без влияния "стаи".

Козерог

Золотые и двойные сердца намекают: важно сохранить тепло души, даже в сложных ситуациях. Вы любимы, и летом это проявится особенно ярко.

Водолей

Замки, ключи и особенно сердечные ключи - знак: в вашу жизнь может войти особенный человек. Не открывайтесь первым встречным, но не упустите того, кто подходит вам по-настоящему.

Рыбы

Игровые жетоны и золотые монеты предупреждают: подумайте, во что вы ввязываетесь. Не все шансы одинаково полезны. Настоящий выигрыш придет в нужное время - вы это почувствуете.

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