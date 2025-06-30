Военнослужащий отметил, что летнее наступление России может продлиться еще долго.

В последнее время растет количество информации о планах врага по увеличению производства средств воздушного нападения. В ночь на 29 июня россияне атаковали Украину уже 537-ю ракетами и БПЛА. Издание Bloomberg сообщает, что в мае Россия значительно увеличила производство дронов - почти на 17%. А в Kyiv Independent писали, что россияне активно масштабируют производство ракет "Искандер", обходя западные санкции.

Что может планировать государство-агрессор и чем бить по нам - об этом УНИАН поговорил с Игорем Луценко, военнослужащим, соучредителем Центра поддержки аэроразведки.

В последнее время Россия усиливает атаки по мирным городам Украины. Какова цель этих массированных обстрелов и что будет дальше: эскалация или у врага есть какой-то замысел, привязанный к определенным временным рамкам? В чем вообще сейчас новая тактика россиян и есть ли какой-то свет в конце этого туннеля?

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Изменений в целеполагании нет. Просто у россиян стало больше дронов и они атакуют больше плановых целей за раз. Вот и всё. То есть это чисто за счет увеличения производства. Поскольку российское государство работает над этим вопросом, оно увеличило производство "Шахедов", и, соответственно, больше по нам прилетает.

Летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, демонстрируя при этом рекордное количество атак на нескольких фронтах. Некоторые утверждают, что это наступление уже провалилось, а другие наоборот говорят, что нам становится сложнее. Сколько это наступление продлится и что будет дальше?

Я думаю, что оно продлится ещё долго. Пока у нас не появятся средства его остановить или пока не закончатся средства его поддерживать. В первую очередь, доходы от нефтегазового сектора.

То есть в долгосрочной перспективе, если у России будет поток денег, она обязательно будет тратить их на войну. И народу это нравится, и власть себе так поставила цель. Поэтому я думаю, что это будет достаточно долго.

CNN пишет, что при нынешних темпах нового наступления России ей понадобится много лет, чтобы достичь поставленной цели. В связи с этим, вероятно, война в Украине затянется и продолжится еще и в 2026 году. Действительно ли в этом году нет шансов завершить войну, и почему? Есть ли сейчас у Украины не дипломатический ресурс, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров?

Конечно, в этом году ничего не закончится. Россия только наращивает свои мощности в области, скажем так, не обороны, а нападения. Россия поставила себе цель выигрывать не только сушу, потому что сушу они выигрывают довольно медленно, действительно, - здесь CNN правы. Но они хотят отвоевать себе воздух. То есть полностью подавить средствами типа дронов и ракет. Они собираются производить чуть ли не тысячами в сутки свои "Шахеды", увеличить технические возможности - скорость, вес боевой части и другие технические параметры.

У них на годы есть план по развитию своей дроновой отрасли. И прежде всего - с целью полного доминирования в воздухе. То есть с воздуха уничтожить Украину, сделать эту территорию невозможной для жизни. Заставить нас либо сдаться, либо откатиться куда-то на запад. Это их цель, и они к ней планомерно идут. Поэтому я не думаю, что что-то будет останавливаться, пока у них для этого будут ресурсы.

Говорят, что в России увеличивается производство баллистических типов ракет, и что они даже ради этого жертвуют мощностями, которые были ранее направлены на производство межконтинентальных баллистических ракет. И они эти ресурсы переориентируют на производство баллистических ракет средней дальности. То есть, вы считаете, они будут в ближайшее время больше делать ставку на удары ракетами или на дроны?

Я думаю, что в ближайшее время - на дроны. У меня есть соображения. Но потом, я думаю, что ракетная тема, к сожалению, сможет вернуться. То есть пока что им хватает дронов. Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки, - от Украины здесь прекрасно ничего не останется и без каких-либо ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет.

справка Игорь Луценко военнослужащий Игорь Луценко – военнослужащий, аэроразведчик, писатель, основатель и редактор интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). В 2015 году основал Центр поддержки аэроразведки. С 24 февраля 2022 года – служит в ВСУ, аэроразведчик 72 ОМБР, с 2023 года – инструктор боевого отряда 190 учебного центра.

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