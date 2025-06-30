Это сложная система, аявил рэпер.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) заявил, что абсолютно легально выезжал из Украины во время войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену.

"Это очень сложно. Это сложная система, но она у нас цифровая. Поэтому легко подать свои данные в цифровые источники. У нас есть "Дія" и "Резерв+", где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на воинском учете. У каждого разная ситуация. У меня, например, абсолютно легальные способы въезда и выезда через такие инстанции", - сказал он.

При этом Потап еще раз подчеркнул, что процесс этот сложный:

Видео дня

"Потому что каждый раз надо брать разрешения и возвращаться в сроки, определенные этими разрешениями. У каждого по-разному. Разнообразная система".

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, когда рэпер в последний раз был в Украине. Он свои приезды, если они и были, не афишировал.

Как известно, Потап активно строит бизнес за границей. И недавно рэпер заявлял, что сейчас чаще всего они с Настей Каменских бывают в Барселоне.

При этом продюсер отмечал, что не считает себя эмигрантом: "Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры в основном по полгода проводил за границей, а сейчас просто больше. Поэтому внутри себя я никуда не уехал из Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: