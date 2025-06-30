В Польше появилось больше работников из других стран, что стало новым вызовом для украинцев.

Несмотря на снижение уровня безработицы в Польше, искать работу там теперь сложнее, чем еще год назад. Особенно когда речь идет о стабильной занятости с достойной оплатой. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

"Последние годы польский рынок труда функционировал в режиме "рынка работника". Компании соревновались за кадры, предлагая бонусы, повышение зарплат, социальные пакеты. Однако сейчас ситуация меняется. По данным аналитического центра нашей компании, Польша постепенно переходит в фазу "рынка работодателя". Это означает, что количество вакансий уменьшается, а требования к кандидатам растут", – объясняет руководитель по развитию бизнеса Gremi Personal Ирина Серова.

Как следствие, найти работу в Польше – даже физическую – становится все сложнее. Особенно это касается украинцев, которые составляют самую большую группу среди иностранных работников в стране – почти 67% всех легально работающих иностранцев.

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Относительно стабильными по спросу на рабочую силу, по данным Gremi Personal, остаются такие отрасли, как логистика, строительство и тому подобное. В то же время именно здесь наблюдается наибольшая текучесть кадров, не всегда конкурентные зарплаты и сложные условия труда.

Высокая текучесть персонала на этих направлениях все еще обусловливает потребность в постоянном привлечении новых работников – как из Украины, так и из других стран.

В то же время одним из новых вызовов для украинцев на польском рынке труда стало появление все большего количества работников из стран, которые ранее были редкими в миграционной структуре Польши. Только за прошлый год количество колумбийцев в Польше выросло на 200%, филиппинцев – на 52%, индусов – на 12%.

"Частный бизнес положительно оценивает работников из этих стран: они менее требовательны, дисциплинированы, с низким уровнем текучести и криминогенности", – отмечает Ирина Серова.

По ее мнению, если Польша будет активнее привлекать работников из дальних стран, это может создать дополнительное давление на украинских трудовых мигрантов. Уже сейчас украинцы могут выбирать вакансии, менять работодателей в поисках лучших условий. Но, если работодатели переключат внимание на менее требовательную, более стабильную рабочую силу из других стран, украинцам придется либо адаптироваться к новым реалиям, либо рассматривать альтернативные направления трудоустройства.

Например, уже сейчас среди украинцев растет тенденция к транзитной миграции – Польша все чаще становится не страной назначения, а "трамплином" в другие страны ЕС. В условиях действия временной защиты в пределах Евросоюза многие украинцы выбирают для работы Германию, Нидерланды, Чехию или Скандинавию.

Украинцы в Польше – другие новости

Украинцы в Польше сформировали почти 328,6 млрд злотых ВВП в 2022-2025 годах, тогда как размер польской помощи беженцам и Украине составил 40,3 млрд злотых – в 8 раз меньше, сообщало издание Рostpravda со ссылкой на отчет Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН и компании Deloitte.

Ранее УНИАН писал, как найти работу в Польше для украинцев и какие есть подводные камни.

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