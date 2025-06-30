На днях ведущую обвинили во лжи о материнстве.

В сети наглядно показали, как известная украинская ведущая и актриса Леся Никитюк могла так успешно скрывать свою беременность.

Подборку образов артистки опубликовало издание klats.media в Instagram.

"Леся Никитюк и ее oversize-луки. Теперь мы знаем, что за ними пряталось. Мы уважаем решение Леси сохранить беременность в тайне. И в то же время удивляемся, как ей удалось не выпасть из жизни соцсетей. Собрали самые яркие образы последних месяцев - маскировка уровня профи", - говорится в подписи к подборке.

Видео дня

Также было опубликовано и видео, на котором ведущая показывает скрытый за объемным пиджаком живот.

"Я так и не успела поносить те джинсы с резинкой для беременных!" - отреагировала на публикацию сама Леся Никитюк.

Напомним, на днях Лесю Никитюк обвинили во лжи о материнстве. В сети стали распространяться слухи о том, что ведущая не сама рожала, а наняла суррогатную мать.

На фоне этих слухов Леся Никитюк показала ранее не опубликованные фото из роддома.

Вас также могут заинтересовать новости: