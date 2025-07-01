В сети публикуют множество фото и видео.

В ночь на вторник, 1 июля, в оккупированном российскими захватническими войсками Луганске раздались громкие взрывы.

Местные Telegram-каналы пишут, что город атакуют беспилотные летательные аппараты - в небе фиксируют более 20 дронов. Кроме того, оккупационные власти объявили о "режиме осторожности" в Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.

Согласно распространенным в сети фотографиям и видео, атака уже привела к пожарам. Также сообщается о работе сил противовоздушной обороны оккупантов.

Видео дня

Удары по объектам России

Как сообщал УНИАН, ночью также под атакой оказался оккупированный Донецк. Российские каналы заявили, что для удара были применены британские ракеты Storm Shadow.

По данным Центра изучения оккупации, под ударом оказалась железная дорога. А в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что цель была "жирной".

Украинская армия систематически наносит удары по военным объектам российских оккупантов, пытаясь помешать им вести войну против страны.

28 июня сообщалось о взрывах в российском Брянске. По данным источника УНИАН в Главном управлении разведки, тогда украинские дроны поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны.

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