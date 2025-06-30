На фронте эти дроны используют больше года.

Российские оккупационные войска впервые за более чем три года полномасштабной войны применили для атаки по Харькову дрон-камикадзе "Черника", о чем заявил мэр города Игорь Терехов.

Как отмечает украинское издание Defense Express, в этой серии есть два варианта дронов: легкий – "Черника-1" и более тяжелый – "Черника-2". И эти дроны в распоряжении оккупантов есть довольно давно. По состоянию на март 2024 года была информация об изготовлении более 7,5 дронов легкой версии. Месяцем позже сообщили и об изготовлении более 4 тысяч дронов "Черника-2".

"Дрон-камикадзе "Черника-1" представляет собой беспилотник типа "летающее крыло", изготовленный из пенопласта. Он имеет максимальную дальность поражения до 80 км, крейсерская скорость 75 км/ч, максимальная высота полета до 1,5 км. Запуск происходит из катапульты или с рук. Боевая часть массой 0,7 кг, вероятно, осколочно-фугасного типа, в основном этот дрон применяется против автотранспортной техники и пехоты", – поясняют авторы материала.

Видео дня

В то же время более тяжелая версия этого дрона – "Черника-2" – более опасна. Там большая боевая часть (масса составляет до 3,5 кг). Она предназначена для поражения блиндажей и тяжелой техники. При этом радиус его действия составляет до 100 км.

Но некоторые российские источники пишут и о наличии там функции донаведения на цель. Специалисты говорят, что из-за этого во время атаки он может быть не восприимчив к действию РЭБ.

"Также "Черника-2" оборудована функцией автопилота до определенного района цели, благодаря чему оператору не нужно постоянно осуществлять управление, а только на конечном участке полета. Это в сочетании с их, вероятно, низкой стоимостью, делает их массовыми и очень опасными. По своей концепции их можно сравнить с другим российским дроном "Молния", который также в своей конструкции использует простые материалы", – добавляют в Defense Express.

Отмечается, что на фронте эти дроны используют на передовой более года. Эффективным средством в борьбе с ними показали себя украинские зенитные FPV-дроны

"Однако несмотря на функцию донаведения и автоматический полет в район цели, без связи они также не способны выполнять задачи, поэтому РЭБ также остается достаточно эффективным средством", – резюмирует издание.

Новое вооружение в армии РФ

В России начались поставки новых зенитных малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь". Название ракеты не раскрывали, но СМИ пишут, что речь идет о ТКБ-1055.

С этими ракетами боекомплект одного "Панциря" увеличивается до 48 единиц. Использоваться они будут прежде всего для противодействия дронам и борьбы с другими целями в ближней зоне.

Вас также могут заинтересовать новости: