Некоторые собаки, кажется, слишком дружелюбны.

Некоторые породы собак известны своей любовью к людям. Но порой это скорее минус, чем плюс – как в случае, который активно обсуждают в сети.

В TikTok завирусилось видео, на котором пес успел подружиться с вором, пока тот грабил дом его хозяев. Сначала собака вообще не реагировала на чужака, а потом и вовсе начала с ним играть.

Грабитель, похоже, тоже любит собак. Он нашел время приласкать пушистика в перерывах между упаковкой вещей в рюкзак.

"Если собаке он понравился, он может вернуться в любое время", – подписал вирусное видео автор.

В комментариях под роликом собрались тысячи пользователей. Некоторые комментировали ситуацию шутливо:

"Не дай Бог, чтобы человек делал свою работу от чистого сердца".

"Я игнорирую красные флажки".

"Вам нужно серьезно поговорить со своей собакой".

"Ты уверен, что это не твоя собака позвала его?".

Некоторые же усомнились в подлинности этого видео. Люди обратили внимание на поведение собаки и заметили, что она, вероятно, знала этого "грабителя":

"Собака знала этого человека".

"100% он владелец, я на это не поведусь".

"Я бы посоветовал поискать ваши вещи у одного из ваших друзей-мужчин. Ваш пес знает этого человека".

В то же время одна из пользовательниц рассказала историю из своей жизни, когда произошло нечто схожее с ситуацией на видео.

"Однажды кто-то проник в наш дом, он не был грабителем, он был пьян и жил там до нас. Наша собака (Ротти) был более чем счастлив впустить его и посидеть с ним на диване!!! (Мой муж не закрыл входную дверь должным образом!)", – говорится в комментарии.

Другие курьезные ограбления

Недавно мы рассказывали о том, как в Соединенных Штатах Америки объявили в розыск "Скуби-Ду". Мужчина, одетый в костюм известного на весь мир героя мультфильма, ворвался в круглосуточный магазин на шоссе в Алабаме во время утреннего рейда.

Подозреваемый взял наличные и монеты, но не закуски, отметили в полиции – вероятно, намекая на любимые вкусности Скуби-Ду.

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