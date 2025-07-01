Некоторые породы собак известны своей любовью к людям. Но порой это скорее минус, чем плюс – как в случае, который активно обсуждают в сети.
В TikTok завирусилось видео, на котором пес успел подружиться с вором, пока тот грабил дом его хозяев. Сначала собака вообще не реагировала на чужака, а потом и вовсе начала с ним играть.
Грабитель, похоже, тоже любит собак. Он нашел время приласкать пушистика в перерывах между упаковкой вещей в рюкзак.
"Если собаке он понравился, он может вернуться в любое время", – подписал вирусное видео автор.
В комментариях под роликом собрались тысячи пользователей. Некоторые комментировали ситуацию шутливо:
- "Не дай Бог, чтобы человек делал свою работу от чистого сердца".
- "Я игнорирую красные флажки".
- "Вам нужно серьезно поговорить со своей собакой".
- "Ты уверен, что это не твоя собака позвала его?".
Некоторые же усомнились в подлинности этого видео. Люди обратили внимание на поведение собаки и заметили, что она, вероятно, знала этого "грабителя":
- "Собака знала этого человека".
- "100% он владелец, я на это не поведусь".
- "Я бы посоветовал поискать ваши вещи у одного из ваших друзей-мужчин. Ваш пес знает этого человека".
В то же время одна из пользовательниц рассказала историю из своей жизни, когда произошло нечто схожее с ситуацией на видео.
"Однажды кто-то проник в наш дом, он не был грабителем, он был пьян и жил там до нас. Наша собака (Ротти) был более чем счастлив впустить его и посидеть с ним на диване!!! (Мой муж не закрыл входную дверь должным образом!)", – говорится в комментарии.
Другие курьезные ограбления
Недавно мы рассказывали о том, как в Соединенных Штатах Америки объявили в розыск "Скуби-Ду". Мужчина, одетый в костюм известного на весь мир героя мультфильма, ворвался в круглосуточный магазин на шоссе в Алабаме во время утреннего рейда.
Подозреваемый взял наличные и монеты, но не закуски, отметили в полиции – вероятно, намекая на любимые вкусности Скуби-Ду.