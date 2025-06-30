Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал новое мрачное предсказание. На этот раз провидец снова заговорил о начале Третьей мировой войны, предупредив о "мощном отключение электроэнергии или атаке на критически важную инфраструктуру", которое может произойти уже через несколько недель, передает The Daily Mail.
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По словам экстрасенса, недавнее объявление Дональда Трампа о "двустороннем прекращении огня" между Ираном и Израилем - всего лишь "театральной паузой": "Это не конец".
Он выразил уверенность, что Великобритания будет "втянута в конфликт" и что именно кибервойна станет спусковым крючком дальнейшей эскалации и может быть первым признаком начала Третьей мировой войны.
"Текущий сценарий не предусматривает счастливого конца… Следующие несколько месяцев несут в себе потенциал хаоса", - сказал он.
Говоря о том, как могут развиваться события в дальнейшем, Саломе сказал, что вероятности пересекаются, так как "это не игра с нулевой суммой, а сложная сеть событий, влияющих друг на друга".
"Это каббалистические предсказания - они не указывают на точные даты или неизбежные события. Это окна времени, которые указывают на тенденции и риски, основанные на символах и взаимосвязях, которые я замечаю в своих чтениях. Я просто записываю то, что вижу, не навязывая фиксированной судьбы. Цель - предупредить о реальных возможностях, позволяя каждому подготовиться или задуматься", - предупредил медиум.
По его прогнозу, события могут развиваться так:
1-4 июля. Прохождение авианосца USS Ford (ВМС США) через Гибралтар. Иранские провокации с использованием дронов или противокорабельных ракет.
4-8 июля. Аномальный цифровой трафик может свидетельствовать о переходе Ирана от ракетных атак к крупномасштабным кибератакам.
8-14 июля. Любая попытка частично заблокировать Ормузский пролив приведёт к резкому росту стоимости морского страхования - более чем на 30 процентов, что вынудит НАТО сопровождать суда военными конвоями.
15-20 июля. Наибольшую угрозу представляет возможное голосование в израильском кабинете министров за проведение точечных ударов по иранским ядерным объектам (Натанз или Фордо). Вероятность этого - 12%.
Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал гневное предсказание о будущем Меган Маркл.