Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова.

Министерство обороны Украины инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по "Контракту 18-24". Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства в пятницу, 27 июня.

"Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в министерстве, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

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Контракт 18-24 - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале Минобороны официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В мае заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что "Контракт 18-24" может быть расширен специальностями, которые связаны с дронами. По его словам, 80% поражений вражеской техники и личного состава противника - это заслуга расчетов беспилотных летательных аппаратов. Палиса добавил, что можно долго спорить о роли танков в современной войне или способах применения артиллерии, но "отрицать важность беспилотников - невозможно".

В то же время на днях министр обороны Рустем Умеров отметил, что министерство готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей 18-24 лет, которые принимают решение заключить контракт на военную службу.

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