Надо уменьшить поступление российских денег, которые выделяются на войну, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия повлияла на Венгрию с целью одобрения 18-го пакета санкций Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале встречи с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в Киеве.

"Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейские лидеры очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые, пока, недоразумения с официальным Будапештом, и здесь мы, со своей стороны, хотели бы сказать, что обращаемся к Германии как к сильным лидерам Европы относительно вашего диалога с Венгрией", - отметил Зеленский.

Глава государства хочет, чтобы Германия повлияла на Венгрию.

Видео дня

"Я думаю, что это в интересах всей Европы, чтобы пакеты против агрессии России работали, чтобы Россия чувствовала высокую стоимость этой войны, и именно из-за санкций их экономика будет страдать. Безусловно, это будет уменьшение выделения денег России на машину войны", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как сказал глава государства, Украина, в свою очередь, ведет себя очень дипломатично и конструктивно, и не отвечает на соответствующие шаги Венгрии.

В частности, Украина хотела бы, чтобы "мы оставались в союзе партнеров и друзей".

"Безусловно, Украине есть чем ответить. Но, все же, мы партнеры, и враг у нас один. Это Россия", - добавил Зеленский.

В свою очередь немецкий министр Вадефуль отметил, что Германия будет на стороне Украины и в будущем.

"Что касается российской захватнической войны вопреки международному праву, мы знаем, что вы защищаете не только суверенитет, свободу Украины, но и суверенитет и свободу Европы. И таким образом - Германии. И поэтому, мы поддерживаем вас. Не важно, с какими задачами мы будем сталкиваться. И вы, и мы, какие бы ситуации не были ситуации - мы найдем правильные ответы на это", - подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД Германии добавил, что Зеленский абсолютно правильно отметил потребность увеличения давления на Россию в отношении перемирия и мирных переговоров.

"Хочу поблагодарить за большую готовность Украины к этому, потому что мы знаем, что Россия медлит и это мы не можем принимать", - добавил министр.

Он отметил, что принимаются соответствующие меры, и примером является подготовка к утверждению 18-го пакета санкций.

"Мы хотим убедить всех европейских партнеров, чтобы этот пакет был эффективен. И наших американских коллег также, чтобы и США приняли соответствующие меры тоже. Путин должен знать, что если он что-то делает плохое, это не останется без выводов. И чем четче мы это сформулируем - тем будет лучше", - сказал Вадефуль.

Санкции против России - последние новости

Как сообщал УНИАН, Венгрия пытается систематически блокировать все вопросы на уровне Евросоюза, которые касаются поддержки Украины. На прошлой неделе Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России.

"Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть", - пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В то же время 30 июня стало известно, что ЕС на полгода продлил санкции против России, а именно до 31 января 2026 года. Такие санкции предусматривают ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

В ЕС уверены, что санкции против Москвы следует сохранить, "пока незаконные действия РФ будут "нарушать нормы международного права".

Вас также могут заинтересовать новости: