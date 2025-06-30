Законопроект о выборах можно подготовить за несколько месяцев, отметил Вениславский.

Работа над законопроектом по выборам в Украине ведется уже длительное время при участии представителей ЦИК и международных партнеров. Об этом рассказал Федор Вениславский, народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире на Radio NV.

"В любом случае, по завершению режима военного положения, мы столкнемся с рядом таких ситуаций, связанных с избирательным процессом, которых в мирное время в принципе не существовало. Стоит задача сделать выборы, которые будут максимально соответствовать международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса", - сказал Вениславский.

Он добавил, что кроме безопасности, также есть проблема того, что миллионы граждан Украины сейчас находятся за рубежом.

Видео дня

"По избирательному кодексу Украины организовать выборы за рубежом мы можем на территории дипломатических представительств и консульских учреждений. А учитывая то количество граждан Украины, которые есть за рубежом, сделать это невозможно. Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или концертных залах. Очень много проблем, которые сейчас обсуждаются. Поэтому говорить, что этот законопроект уже наработан - еще преждевременно. Концептуальные определенные вещи уже наработаны", - отметил Вениславский.

На вопрос, сколько времени необходимо для подготовки этого законопроекта, и хватит ли Комитету полгода, нардеп ответил:

"Я думаю, его можно подготовить и быстрее. Это пару месяцев и мы можем его подготовить, внести на рассмотрение зала. Главное - это все эти вопросы решить. Чтобы не было потом никаких оснований ни у кого сомневаться в легитимности новоизбранных органов власти Украины".

Выборы в Украине: важные новости

Накануне спикер Руслан Стефанчук рассказал, что в Раде разрабатывают специальный закон, по которому пройдут первые послевоенные выборы в Украине. Среди вызовов, по словам Стефанчука, есть в частности вопрос участия в выборах военнослужащих, беженцев. А также стоит ли развести парламентские, президентские и местные выборы во времени.

Ранее КМИС провел опрос среди украинцев о проведении выборов в Украине. Так 71% украинцев не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности. Они считают, что выборы должны состояться после заключения окончательного мирного соглашения и завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: