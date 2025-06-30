Почему маленькие собаки кажутся агрессивнее больших: кинолог назвал главную причину

Маленькие собаки генетически более крикливые, чем крупные породы.

Многие люди обращали внимание на то, что маленькие собаки чаще ведут себя более агрессивно, чем большие. Тем не менее причина заключается даже не в размерах животного, а в отношении человека. Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью "РБК-Украина".

"Когда люди берут маленьких собак, они несерьезно к ним относятся, не воспитывают или начинают воспитывать, когда они уже взрослые", - сказал он в разговоре с журналистами.

Локтионов поделился, что у него самого есть три маленькие собаки. Он подчеркнул, что формирует правильное отношение к ним. Кинолог заверил, что маленьких собак воспитывать надо не меньше, а даже больше, чем больших.

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"Чем меньше собака, тем она быстрее формируется. Поэтому с ней надо наоборот раньше и серьезнее заниматься в раннем возрасте, а не ждать, когда она вырастет. Реально в девять месяцев привычки уже взрослой собаки", - объяснил Локтионов.

По словам эксперта, маленькие собаки генетически более крикливые, чем крупные породы. Поэтому они могут казаться более агрессивными. Тем не менее он заявил, что с этим можно работать.

"Если собака не реализована, она найдет выход своим инстинктам там, где не нужно. В деструктивном поведении. Если мы собаку научили взаимодействовать, играть, она знает трюковую дрессировку и правильно социализирована, такого поведения не будет", - добавил кинолог.

Локтионов признал, что маленькие собаки не понимают своего размера. Именно поэтому они могут лаять и бросаться на более крупных собак. Тем не менее такое поведение является следствием неправильного подхода.

"Мы обучаем маленьких собак правильно реагировать на больших. Главное - только желание человека. Все идет от человека", - резюмировал кинолог.

Какие собаки любят плавать

Ранее эксперты The Scotsman назвали 13 пород собак, которые "были рождены" для плавания. По их словам, эти собаки даже могут спасать людей.

В частности, эксперты выделили породу лабрадор-ретривер, которая была выведена для сбора дичи. Также прирожденными пловцами оказались оттерхауды.

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