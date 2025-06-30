Почему маленькие собаки кажутся агрессивнее больших: кинолог назвал главную причину

Многие люди обращали внимание на то, что маленькие собаки чаще ведут себя более агрессивно, чем большие. Тем не менее причина заключается даже не в размерах животного, а в отношении человека. Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью "РБК-Украина".
"Когда люди берут маленьких собак, они несерьезно к ним относятся, не воспитывают или начинают воспитывать, когда они уже взрослые", - сказал он в разговоре с журналистами.
Локтионов поделился, что у него самого есть три маленькие собаки. Он подчеркнул, что формирует правильное отношение к ним. Кинолог заверил, что маленьких собак воспитывать надо не меньше, а даже больше, чем больших.
"Чем меньше собака, тем она быстрее формируется. Поэтому с ней надо наоборот раньше и серьезнее заниматься в раннем возрасте, а не ждать, когда она вырастет. Реально в девять месяцев привычки уже взрослой собаки", - объяснил Локтионов.
По словам эксперта, маленькие собаки генетически более крикливые, чем крупные породы. Поэтому они могут казаться более агрессивными. Тем не менее он заявил, что с этим можно работать.
"Если собака не реализована, она найдет выход своим инстинктам там, где не нужно. В деструктивном поведении. Если мы собаку научили взаимодействовать, играть, она знает трюковую дрессировку и правильно социализирована, такого поведения не будет", - добавил кинолог.
Локтионов признал, что маленькие собаки не понимают своего размера. Именно поэтому они могут лаять и бросаться на более крупных собак. Тем не менее такое поведение является следствием неправильного подхода.
"Мы обучаем маленьких собак правильно реагировать на больших. Главное - только желание человека. Все идет от человека", - резюмировал кинолог.
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