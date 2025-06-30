Украина может повлиять на способность России запускать сотни "Шахедов" ежедневно.

Легкомоторные самолеты рассматриваются как одно из средств противодействия российским дронам. Тем не менее залог успеха заключается, в частности, в комплексном подходе. Такое мнение высказал производитель средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского Радио".

"Эшелонированные системы и комплексный подход - это залог успеха в перехвате воздушных целей. Враг активно меняет некоторые характеристики дронов, поэтому нужен разный подход", - сказал эксперт.

Храпчинский объяснил, что речь идет не только о применении малой авиации в качестве средств перехвата, но и в качестве радиоэлектронного джаминга (силовой метод подавления). По его словам, это позволит влиять на возможности некоторых беспилотников.

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Также эксперт заявил, что Украина может повлиять на способность России запускать сотни "Шахедов" ежедневно.

"Нужно бить по участкам, которые враг использует для их запуска. Это уже стационарные пункты со своей взлетной полосой. Для этого есть определенные направления, которые разрабатываются: баллистическое вооружение и крылатые ракеты", - подчеркнул Храпчинский.

Помимо этого эксперт прокомментировал то, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить количество РЭБ в прифронтовых зонах. По его словам, это реально осуществить, но есть определенные трудности.

"Большинство общин не имеют достаточного финансирования для того, чтобы закупить определенное оборудование. Большинство производителей предлагают решения по эшелонированной защите от такой угрозы даже гражданских городов. Более того, нужно говорить о создании цифрового зонта, который позволил бы нам закрыть стратегические объекты, школы, места общего пребывания гражданского населения. Все это можно сделать на базе мобильной связи, которая обеспечит нам контролируемые сектора по разным диапазонам частот и сделает невозможным использование коммерческих дронов. В любом случае мы должны контролировать частотный диапазон в городах, чтобы сделать невозможными действия врага", - заявил производитель средств РЭБ.

Истребители F-16 не подходят для борьбы с "Шахедами"

Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявил, что уничтожать "Шахеды" при помощи истребителей F-16 недопустимо. Он подчеркнул, что эти самолеты созданы для выполнения совсем других задач.

Эксперт сравнил такой подход с использованием электронного микроскопа с целью забивания гвоздя в стену. Также он добавил, что ракеты, которые выпускает F-16, предназначены для уничтожения больших самолетов.

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