В МИД прокомментировали ратификацию заявки Финляндии.

Швеция не намерена давать Венгрии какие-либо гарантии в связи с процессом вступления в Североатлантический Альянс.

Об этом заявил Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, комментируя заявление руководителя аппарата премьера Венгрии Балаша Орбана о том, что Швеция должна перестать "критикировать Венгрию", пишет издание Expressen.

"Нет, и я отмечаю, что Финляндия, чью заявку только что ратифицировали, придерживается точно таких же взглядов, что и Швеция в вопросах верховенства права, и ЕС тоже. А с Венгрией у нас нет таких соглашений", - сказал он.

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Министр отметил, что ратификация заявки Финляндии - важный шаг, а то, что они стали членами НАТО, будет способствовать безопасности обеих стран.

"В краткосрочной перспективе это не проблема, если Швеции придется ждать, но в долгосрочной перспективе это будет проблематично. В таком случае оборонное сотрудничество, существующее между Швецией и Финляндией, не сможет продолжаться в прежнем виде. Конечно, мы не хотим этого видеть", - добавил Бильстрем.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, что эти две страны объявили о желании вступить в Альянс после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Их заявки одобрили США и 28 стран-членов НАТО, однако Турция и Венгрия не принимали решение. Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснял это тем, что вступление Швеции в Альянс возможно только после экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана.

27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. Накануне глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что они хотят большего уважения от этих стран.

А руководитель аппарата премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что венгерские парламентарии ждут от Швеции "заверений" в том, что между странами не будет политических дебатов.

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