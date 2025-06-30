Apple рассматривает смарт-очки как следующую крупную тенденцию в потребительской электронике.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо на днях получил много информации о планах Apple в сегменте носимой электроники, из которой можно составить неофициальную дорожную карту.

Согласно отчету Куо, компания работает сразу над семью такими девайсами. Первый из них, обновленный Vision Pro с новым чипом M5, выйдет в третьем квартале этого года.

Полный список запланированных носимых устройств Apple выглядит так:

Vision Pro (M5, 2025) – тот же шлем смешанной реальности, но с новым железом;

Vision Air (2027) – более доступная и облегченная версия Vision Pro;

Vision Pro 2-го поколения (2028) – полностью обновленный шлем с новым дизайном;

Apple Glasses (2027) – умные очки, которые будут сравнимы по габаритам с обычным аксессуаром;

Две модели XR-очков, совмещающие дополненную и виртуальную реальность (2028);

AR-очки для работы в паре с Mac – их разработку недавно приостановили, но, как пишет Куо, сейчас он находится на пересмотре.

Куо предполагает, что Apple способна занять лидирующие позиции в сегменте умных очков благодаря передовым технологиям. Однако компания не станет торопиться и будет ждать, пока конкуренты выпустят свои устройства.

Видео дня

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Меж тем осенью 2026 года ожидается выход абсолютно нового iPhone с двумя экранами. В компании так долго не выходили на рынок складных смартфонов, чтобы как следует подготовиться.

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