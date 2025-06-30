Такой лагерь был найден за пределами границ Римской империи.

В Нидерландах обнаружили остатки древнеримского военного лагеря. Такая редкая находка в месте под названием Хуг Буурло свидетельствует о том, что римские войска выходили за пределы Нижнегерманскоголимеса, то есть границы, проходившей вдоль Рейна примерно в 25 километрах к югу от лагеря. Об этом пишет Live Science.

"Для Нидерландов это лишь четвертый римский временный лагерь, поэтому довольно редкая находка. Тот факт, что он был найден к северу от Нижнегерманского лимеса, за пределами империи, говорит нам о том, что римляне не воспринимали лимес как конец своей империи", - отметила доцент кафедры античной истории и классической цивилизации Утрехтского университета и главный исследователь проекта Саския Стивенс.

Этот лагерь, скорее всего, был временным. Его использовали войска лишь несколько дней или недель. Кроме того, вероятно, лагерь был остановкой на пути к другому лагерю, который был расположен близко за день марша.

Видео дня

Также во время исследования студент-археолог Саксонского университета прикладных наук Йенс Гери разработал компьютерную программу, которая помогла предсказать расположение временных римских лагерей.

"Он реконструировал возможные маршруты римской армии через территорию Велюве, подсчитав количество километров, которое армия могла пройти за день", - объяснила Стивенс.

Она отметила, что программа учитывала наличие дорог и воды, а также искала "типичные лагеря в форме игральных карт", которые строили римляне.

Отмечается, что форт, то есть лагерь был большим - 3,6 гектара и имел форму прямоугольника с закругленными углами. Стивенс подчеркнула, что лагерь имел V-образный ров глубиной 2 метра, земляную стену шириной 3 метра и несколько входов. Однако команда исследователей обнаружила лишь несколько артефактов на этом месте, в том числе и фрагмент римских военных доспехов.

"Ограниченное количество находок не удивительно, поскольку лагерь использовался только в течение короткого периода (дни, недели), а солдаты путешествовали, беря немного вещей", - подчеркнула Стивенс.

По ее словам, находка свидетельствует о том, что римляне "явно были активны за пределами границы и рассматривали эту территорию как сферу своего влияния".

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что археологи были ошеломлены находкой, когда следовали за эскизом Леонардо да Винчи. В частности благодаря рисункам известного художника ученые подтвердили существование сети подземных тоннелей под миланским замком Сфорца.

"Тоннели, которые задокументировал Леонардо, кажется, являются лишь одной частью сложной подземной системы. Наша технология обнаружила ранее неизвестные ходы и создала новые направления исследований для изучения этих тайных проходов", - рассказала исследовательница из Миланского политехнического университета Франческа Биоло.

Также в Дании обнаружили захоронение эпохи викингов с очень редкой и загадочной шкатулкой, в которой были декоративные предметы и ножницы. По словам исследователей, этот "роскошный" сундучок является чрезвычайной находкой, поскольку ранее было обнаружено лишь несколько таких, в частности одну в юго-восточной Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: