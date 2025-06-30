Корейские ученые успешно воссоздали золотое волокно, которое умели производить 2000 лет назад. Для производства волокна используется ракушка моллюска Atrina pectinata, которого выращивают в прибрежных водах Кореи, пишет phys.org.
Как говорится в выводах исследования, которое опубликовано в журнале Advanced Materials, ученые не только восстановили забытую технологию изготовления волокна, но и получили ответ на вопрос – как древним удавалось добиться его золотого цвета.
Морской шелк, которые еще называют "золотое волокно моря", ценился за переливающийся золотистый цвет, легкость и прочность. Он был одним из самых ценных материалов в древнеримский период. Его могли себе позволить только императоры. Драгоценное волокно изготавливали из нитей биссуса, выделяемых Pinna nobilis - крупным моллюском, обитающим в Средиземноморье. Эти нити нужны ему, чтобы прикрепиться к скалам. Теперь Pinna nobilis – это исчезающий вид. Его сбор в Европейском Союзе полностью запрещен, а золотой морской шелк ушел в прошлое.
Однако исследовательская группа POSTECH обратила внимание на раковину Atrina pectinata. Этот вид моллюска выращивают в прибрежных водах Кореи для еды. Как и Pinna nobilis, этот моллюск выделяет нити биссуса для закрепления, и исследователи обнаружили, что эти нити физически и химически похожи на нити Pinna nobilis. Им удалось обработать раковину и воссоздать морской шелк.
Команда ученых под руководством профессора Донг Су Хвана и профессора Джимин Чоя также раскрыла секрет отличительного золотистого оттенка морского шелка и его устойчивости к выцветанию. Оказывается, яркость золотистого морского шелка обусловлена не пигментом, а структурной окраской. Исследователи определили, что радужный оттенок возникает из-за сферической белковой структуры, называемой "фотонином". Она образует слоистые структуры, взаимодействующие со светом. Так получается характерный блеск. Подобно цвету мыльных пузырей или крыльев бабочки, эта структурная окраска очень стабильна и не тускнеет со временем.
Важным аспектом открытия является возможность переработки раковины, которую привыкли выбрасывать. Это поможет сократить морские отходы, а также про демонстрирует потенциал экологически чистых материалов, которые имеют культурное и историческое значение.
Удивительная находка в Англии
Как писал УНИАН, во время раскопок на севере Англии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся образцы кожаной обуви возрастом 2000 лет. Один из сохранившихся образцов принадлежал мужчине, чей рост, по-видимому, составлял 190 см. Для тех времен это был поразительно высокий человек.