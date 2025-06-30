Древнее золотое волокно из нитей моллюска воссоздали корейские исследователи.

Корейские ученые успешно воссоздали золотое волокно, которое умели производить 2000 лет назад. Для производства волокна используется ракушка моллюска Atrina pectinata, которого выращивают в прибрежных водах Кореи, пишет phys.org.

Как говорится в выводах исследования, которое опубликовано в журнале Advanced Materials, ученые не только восстановили забытую технологию изготовления волокна, но и получили ответ на вопрос – как древним удавалось добиться его золотого цвета.

Морской шелк, которые еще называют "золотое волокно моря", ценился за переливающийся золотистый цвет, легкость и прочность. Он был одним из самых ценных материалов в древнеримский период. Его могли себе позволить только императоры. Драгоценное волокно изготавливали из нитей биссуса, выделяемых Pinna nobilis - крупным моллюском, обитающим в Средиземноморье. Эти нити нужны ему, чтобы прикрепиться к скалам. Теперь Pinna nobilis – это исчезающий вид. Его сбор в Европейском Союзе полностью запрещен, а золотой морской шелк ушел в прошлое.

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Однако исследовательская группа POSTECH обратила внимание на раковину Atrina pectinata. Этот вид моллюска выращивают в прибрежных водах Кореи для еды. Как и Pinna nobilis, этот моллюск выделяет нити биссуса для закрепления, и исследователи обнаружили, что эти нити физически и химически похожи на нити Pinna nobilis. Им удалось обработать раковину и воссоздать морской шелк.

Команда ученых под руководством профессора Донг Су Хвана и профессора Джимин Чоя также раскрыла секрет отличительного золотистого оттенка морского шелка и его устойчивости к выцветанию. Оказывается, яркость золотистого морского шелка обусловлена не пигментом, а структурной окраской. Исследователи определили, что радужный оттенок возникает из-за сферической белковой структуры, называемой "фотонином". Она образует слоистые структуры, взаимодействующие со светом. Так получается характерный блеск. Подобно цвету мыльных пузырей или крыльев бабочки, эта структурная окраска очень стабильна и не тускнеет со временем.

Важным аспектом открытия является возможность переработки раковины, которую привыкли выбрасывать. Это поможет сократить морские отходы, а также про демонстрирует потенциал экологически чистых материалов, которые имеют культурное и историческое значение.

Удивительная находка в Англии

Как писал УНИАН, во время раскопок на севере Англии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся образцы кожаной обуви возрастом 2000 лет. Один из сохранившихся образцов принадлежал мужчине, чей рост, по-видимому, составлял 190 см. Для тех времен это был поразительно высокий человек.

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