Россия продолжает стачивать резервы на Сумщине, имея минимальное продвижение и максимальные потери.

Ситуация на Сумщине складывается не в пользу россиян, несмотря на их заявления. Они несут там значительные потери и постепенно снижают способность продолжать наступление. Об этом бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак сказал в комментарии изданию Telegraf.

По его словам, Россия перебросила боеспособные резервы с Курского направления на Покровское, заменив их на подразделения из Ленинградского военного округа. И после того, они продолжили в инфополе настаивать, что имеют продвижение на Сумщине.

"В частности, там работают "отряды смуглянки", как их называют в РФ. Это подразделение, которое наводит авиацию, и в результате по Сумах прилетают ФАБы. Есть в интернете видео, как ФАБы вдребезги разносят посадки, с них просто ничего не остается. Также используют много FPV-дронов", - сказал эксперт.

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Эксперт отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды об успехах, реальная ситуация на Сумском фронте складывается не в пользу оккупантов. Такие выводы можно сделать из многочисленных заявлений так называемых российских военкоров.

"Российские военкоры утверждают, что ничего не получается с наступлением, что они "счесываются". Сточились 155-я, 810-я, 177-я бригады. От них почти ничего не осталось. То есть, продвижение минимальные, а потери - максимальные. Поэтому можно осторожно предполагать, что то "большое наступление", которое россияне начали в мае 2025 года, начинает "буксовать". Того запала, который был еще в начале июня, нет", - сказал он.

Ступак добавил, что ситуация может измениться, если будут подброшены дополнительные силы. Но пока нет информации, есть ли такие резервы у россиян или они будут снимать силы с какого-то направления.

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Как писал УНИАН, сейчас россияне находятся в 20 км от Сум. Для продвижения они используют преимущество в живой силе. По данным СМИ, Россия сосредоточила в этом районе около 50 тысяч солдат, и они превосходят украинские силы численностью примерно в 3 раза

Вместе с тем, эксперты отмечают падение темпов российского продвижения на Сумском направлении. В значительной степени сдерживать российское давление помогает созданный ВСУ плацдарм на Курщине. Военные эксперты объясняют, что таким образом удается прикрывать юг Сумщины и частично Харьковскую область.

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