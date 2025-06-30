Под ударом оказалась и Ясиноватая.

Во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

О взрывах в оккупированном городе пишут и росСМИ. Так, пропагандистское агентство ТАСС пишет, что, предварительно, работала ПВО.

В сети также пишут, что под ударом оказался металлургический завод. Информация требует подтверждения.

В местных пабликах публикуют фото и видео с последствиями атаки. На них видно, что над городом поднимается дым.

Тем временем прокремлевские медиа утверждают, что Донецк якобы был атакован ракетами Storm Shadow. Также сообщается о пожаре на торговых рядах на рынке "Сокол".

Пророссийские телеграм-каналы утверждают, что в Донецке горят несколько зданий. Ряд высоток "стоят с выбитыми стеклами".

Примечательно, что так называемые "власти" незаконного формирования "ДНР" об атаке пока не сообщали.

Кроме того, СМИ сообщают, что под ударом оказалась и оккупированная Ясиноватая, расположенная к северо-востоку от Донецка.

Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко написал в своем телеграм-канале, что в городе было несколько прилетов по железной дороге.

"Горит ярко", – добавил он.

Украинское военно-политическое руководство ситуацию пока не комментировало. В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заинтриговал своим заявлением:

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", – написал он.

Война в Украине: другие подробности

Российские оккупационные войска впервые нанесли удар по Харькову дроном "Черника". По данным СМИ, у россиян есть две версии этого дрона, и они уже больше года применяли их на фронте.

FT тем временем писало о том, что российский диктатор Путин хочет захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря. Отмечается, что европейские чиновники не верят в то, что Россия готова согласиться на прекращение огня против Украины.

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