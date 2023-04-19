Съезд государств-членов НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Министр обороны США Ллойд Остин "уверен", что Швеция в скором времени все-таки станет членом НАТО. Как передает слова американского CNN, в Вашингтоне надеются увидеть вступление 32-й страны Альянса уже к следующему саммиту альянса.

Сейчас процесс вступления официального Стокгольма в НАТО находится в тупиковой ситуации. Почти все государства-члены готовы ратифицировать Швецию, как нового участника альянса, однако Турция и Венгрия выступают против.

Турки требуют от шведов, как и от финнов выдать им "курдских террористов", а венгры обвиняют Стокгольм в том, что Швеция "распространяет откровенную ложь" о верховенстве права в Венгрии.

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"Я уверен, что эти страны примут это решение. И я уверен, что они примут его до июля", - сказал Остин на в Стокгольме на совместной пресс-конференции вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Вступление Швеции в НАТО: что известно

Финляндия и Швеция в прошлом году после начала полномасштабного вторжения России в Украину вместе подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Пока была одобрена только кандидатура финнов.

Любое государство-член НАТО может наложить вето на кандидатуру нового участника. Венгрия и Турция это и сделали, однако Финляндии с ними удалось договориться, а Швеции еще нет. Из-за этого тормозится процесс.

Недавно официальный Будапешт обратился к шведскому руководству с заявлением о том, что Стокгольм должен перестать критиковать Венгрию. В то же время в МИД Швеции заявили, что страна придерживается такой же политики в этом вопросе, как и Финляндия, которая недавно вступила в НАТО.

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