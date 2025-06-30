Финальный сезон шоу вышел 27 июня.

Сценарист и режиссер самого популярного в мире сериала на Netflix за все время "Игра в кальмара" Хван Дон Хёк рассказал о реальных прототипах своих злодеев. Как передает Variety, по его словам, некоторые из зловещих и сверхбогатых зрителей смертельных игр похожи на миллиардера Илона Маска.

"Илон Маск сейчас везде, правда? Все о нем говорят. Он не только возглавляет огромную технокомпанию, почти контролирующую мир, но и настоящий шоумен. После написания третьего сезона я подумал: "Некоторые VIP-персоны действительно немного похожи на Илона Маска", - признался он.

Режиссер напомнил, что в первых двух сезонах VIP-персоны наблюдали за играми со стороны, а в третьем - сами участвуют в них, снимая маски и убивая других своими руками.

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Он отметил, что такое решение во многом было вдохновлено политической ситуацией в США:

"Раньше те, кто действительно контролировал систему и удерживал власть, скрывались за кулисами, словно часть большой тайной конспирации. Но сейчас все иначе, особенно в Америке. Сейчас много говорят об олигархии, и эти так называемые владельцы больших технокомпаний выходят на сцену, заявляя, кого они поддерживают деньгами. Те, кто действительно управляет системой и властью, больше не прячутся. Они добровольно снимают маски".

Напомним, ранее Хван Дон Хёк ответил на вопрос о возможном спин-оффе "Игры в кальмара".

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