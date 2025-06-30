Пока неизвестно, пострадали ли в аварии именно украинцы.

В Румынии автобус, в котором находились 60 украинцев, попал в ДТП, в результате чего погиб один человек. Об этом пишет Digi24.

Авария произошла утром 30 июня на трассе DN2 в округе Бакэу на северо-востоке страны.

"Автобус, перевозивший 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенка, столкнулся с микроавтобусом, перевозившим пять человек, в городе Николае Бельческу. Был активирован красный план реагирования на чрезвычайную ситуацию, один человек погиб, а несколько других получили серьезные ранения", - добавили в издании.

В полиции Бакеу сообщили, что в результате ДТП пострадали пять человек в возрасте от 27 до 65 лет, а погибла 29-летняя румынка.

"Автобусом управлял 40-летний иностранец. Он прошел тест на алкоголь, но результат оказался отрицательным", - отметили в Digi24.

В МИД Украины пока не прокомментировали такую аварию.

ДТП с украинцами за границей

Ранее МИД раскрыл подробности о ДТП украинского автобуса в Румынии. На выезде из села Тариверде в направлении Констанцы 25 июня перевернулся автобус, в котором было 55 граждан Украины, в том числе 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей.

Отмечается, что несколько человек получили травмы. Двух пассажиров доставили в больницу, о жертвах тогда информации не поступало. Сейчас причины аварии устанавливаются.

Также сообщалось, что во Франции съехал в кювет автобус с украинскими детьми. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в результате аварии погибли четверо взрослых, трое из них - украинцы. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава государства поблагодарил страну за масштабное привлечение спасательных служб. По его словам, над госпитализацией детей работали более 50 аварийных бригад.

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